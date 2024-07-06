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لبنان

عبّود بحث مع حميه في ملفات إنمائية خاصة بطرابلس

Lebanon 24
06-07-2024 | 07:55
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التقى النائب جميل عبّود وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، على هامش زيارته المملكة المغربية. 

وخصص اللقاء للبحث في العديد من الملفات الانمائية الخاصة بمدينة طرابلس والمرتبطة بوزارة الاشغال، لاسيما مشروع تأهيل طرقات المدينة وصيانتها، والمراحل التي وصل اليها على ضوء الاجتماع الاخير بين عبّود وحميه.
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وكان عبّود قد لبّى الدعوة التي أقامها سفير لبنان في المغرب زياد عطا الله في دارته في الرباط، على شرف الوزير حميه، في حضور وزير النقل واللوجستيك المغربي محمد عبد الجليل، بالاضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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