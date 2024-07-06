30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
31
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخلاف بشأن مرشحي تلامذة المدرسة الحربية مستمر وهذا ما طلبه وزير الدفاع
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
06-07-2024
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يزال موضوع التباين بين وزير الدّفاع الوطني موريس سليم، وقائد الجيش العماد جوزيف عون بشأن مصير مباراة الدّخول إلى الكلية الحربيّة يتفاعل ، من دون ظهور اي بوادر لحل قريب.
وفيما تتمسك قيادة الجيش بضرورة توقيع الوزير على النتائج واعلانها، يصر وزير الدفاع على طرحه بفتح دورة ثانية لادخال العدد المطلوب الذي وافقت عليه الحكومة سابقاً (173 تلميذاً ضابطاً)، حتّى يقوم بالتوقيع على النتائج تمهيداً لإعلانها.
Advertisement
وفي معلومات" لبنان 24"، ان وزير الدفاع الوطني وجه كتابا جوابيا اليوم الى مقام مجلس الوزراء في شأن الملف، اعتبر فيه" ان مجلس شورى الدولة تجاوز عيبا جوهريا مهما يتمثل بعدم صدور قرار عن وزير الدفاع بلائحة المرشحين المقبولين للاشتراك في مباراة الدخول الى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط كما يفرض نظام الدخول الى الكلية الحربية".
وشدد وزير الدفاع في كتابه" على وجوب بطلان كل الاجراءات التي تجاوزت هذا العيب الجوهري المهم لا سيما اعلان تلك اللائحة من قيادة الجيش وكل ما تلاها من الاختبارات..."
واعتبر كتاب وزير الدفاع" ان تجاوز هذا العيب يعطي سندا قانونيا جديا لمراجعات قضائية لدى مجلس شورى الدولة ممن تقدم للاستراك بمباراة الدخول الى الكلية الحربية ولم يرد اسمه في عداد المقبولين خصوصا ضمن الناجحين ، ومن شأنها ان تفضي الى الابطال بعد وقف التنفيذ.
اوساط وزير الدفاع
اوساط وزير الدفاع الوطني ردت على ما اورده" لبنان 24" صباحا نقلا عن مصدر نيابي ذي خلفية عسكرية. (لقراءة الخبر الرجاء
الضغط هنا
)
واكدت الاوساط" ان وزير الدفاع لا يتعاطى في اي امر بخلفية النكد السياسي او تصفية الحسابات، بل يستلهم القانون وصلاحياته المنصوص عنها في الدستور".
وشددت الاوساط"على ان وزير الدفاع ابعد ما يكون عن الإستنسابية في التعاطي في الشؤون العسكرية،وانه طرح الحل القانوني المناسب لهذه القضية وعلى الاخرين ملاقاته في هذا الطرح لانهاء الموضوع".
الصمد
وأصدر رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد بياناً أشار فيه إلى أنّه "يتم التداول بموضوع مرشحي تلامذة المدرسة الحربية، ويهمني أن أوضح أنّه بتاريخ 5 / 6 / 2024 عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات إجتماعاً بحضور وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير العدل، وجرى البحث في موضوع المدرسة الحربية، واستمعت اللجنة لعرض وزير الدفاع في ما يخص هذا الموضوع. وبتاريخ 4 / 7 / 2024 عقدت لجنة الدفاع الوطني إجتماعاً بحضور قائد الجيش وجرى البحث في موضوع المدرسة الحربية، واستمعت اللجنة لعرض قائد الجيش في ما يخص هذا الموضوع".
وأضاف: "سنداً لما تقدم وبعد التداول بين أعضاء اللجنة، أكّد غالبية الأعضاء ضرورة إستكمال عدد التلامذة المرشحين للدخول إلى المدرسة الحربية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 7 الصادر في 7 / 8 / 2023 بتطويع 173 ضابطاً لمؤسسة الجيش وبقية الأسلاك العسكرية، حيث أنّ المباراة التي أجريت والتي تأهّل فيها 118 مرشحاً إعتراها بعض الخلل الإجرائي يحول دون إعلان النتائج".
وختم: "لذلك فإنني أؤكد أنّ الحلّ الأمثل للحفاظ على المؤسّسة العسكرية الأم، كي تستطيع القيام بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقها، في ظلّ الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان ومسؤولية حفظ الأمن من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب، أن يُستكمل عدد المرشحين المؤهّلين للإنتساب إلى المدرسة الحربية وفق الأصول القانونية ودون أي شوائب، ووفق قرار مجلس الوزراء".
المصدر: خاص "لبنان24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال أردني.. ممثلة لبنانية تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال أردني.. ممثلة لبنانية تستمتع بوقتها داخل حوض السباحة (صور)
03:35 | 2024-07-06
06/07/2024 03:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري تقنيا في نطاق الضاحية؟
Lebanon 24
ماذا يجري تقنيا في نطاق الضاحية؟
01:45 | 2024-07-06
06/07/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشهد تقبيل يد محمد هنيدي.. إنتقادات لاذعة والممثل المعروف يردّ!
Lebanon 24
بعد مشهد تقبيل يد محمد هنيدي.. إنتقادات لاذعة والممثل المعروف يردّ!
14:30 | 2024-07-05
05/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اقتحامها منزلا وإنقاذها طفلا.. نادين الراسي ترقص بإثارة في إحدى السهرات بفستان مكشوف (صور)
Lebanon 24
بعد اقتحامها منزلا وإنقاذها طفلا.. نادين الراسي ترقص بإثارة في إحدى السهرات بفستان مكشوف (صور)
01:39 | 2024-07-06
06/07/2024 01:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ من دولة عربية ستساند لبنان.. معهد إسرائيلي يحدّدها!
Lebanon 24
صواريخ من دولة عربية ستساند لبنان.. معهد إسرائيلي يحدّدها!
13:30 | 2024-07-05
05/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
10:48 | 2024-07-06
التعبئة التربوية في "حزب الله" هنّأت الطلاب على إنجاز الإمتحانات الرسمية
10:36 | 2024-07-06
الحريري مهنئًا بحلول رأس السنة الهجرية: عسانا نستلهم من هجرة النبي العبر
10:25 | 2024-07-06
بلدية صيدا تنشر حصيلة الأعمال والمهام التي نفذتها خلال هذا الاسبوع
10:23 | 2024-07-06
إنفجار كبير يهزّ مستوطنات إسرائيليّة قريبة من لبنان.. ما الذي يجري هناك الآن؟
10:17 | 2024-07-06
كلاس يهنئ وزير الشباب والرياضة المصري لإعادة تعيينه وزيرًا
10:09 | 2024-07-06
العبسي مخاطبا الشباب اللبناني: عليكم أن تتحلَّوا بإرادة جماعيّة لبناء الوطن
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
06/07/2024 18:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
06/07/2024 18:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
06/07/2024 18:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24