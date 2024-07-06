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لبنان

رسمياً.. "حزب الله" نعى شهيد غارة شعث وهذه صورته

Lebanon 24
06-07-2024 | 14:18
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أعلنَ "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استشهاد ميثم مصطفى العطار (هادي)، وذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة شعث - البقاع، اليوم السبت.
 
وذكر الحزب أن العطار هو من مواليد العام 1992 ومن بلدة شعث البقاعية.
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