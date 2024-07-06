رسمياً.. "حزب الله" نعى شهيد غارة شعث وهذه صورته

أعلنَ "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استشهاد ميثم مصطفى العطار (هادي)، وذلك إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة شعث - البقاع، اليوم السبت.

وذكر الحزب أن العطار هو من مواليد العام 1992 ومن بلدة شعث البقاعية.