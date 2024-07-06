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لبنان

قذائف إسرائيلية تطالُ بلدات لبنانية.. هذه آخر مستجدات وضع الجنوب!

Lebanon 24
06-07-2024 | 16:34
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أقدم العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على استهداف بلدات يارون ومارون الراس وبليدات وأطراف الناقورة وطيرحرفا بواسطة سلاح المدفعية.
كذلك، أطلق جيش العدو رشقات نارية باتجاه أحراج اللبونة في الناقورة.
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ومساء، نفذ الجيش الإسرائيليّ غارتين جويتين استهدفتا منزلين في بلدة حولا - جنوب لبنان.

وذكرت المصادر أن الغارة الأولى جاءت بواسطة طائرة حربية، وقد طالت منزلاً عند مفرق الجبانة في المرج، فيما الأخرى طالت منزلاً عند مفرق معصرة مزرعاني في المرج، وقد جاءت عبر طائرة مُسيرة.
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