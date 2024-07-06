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لبنان

نصيحة للراعي بتحضير للقاء جامع في ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير

Lebanon 24
06-07-2024 | 23:21
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كتبت "الأنباء الكويتية":
 
انتقل البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي منذ أيام إلى المقر الصيفي في الديمان، وبدأ استقبال الزوار هناك، واستهل "صيفيته" بجولة على الأماكن الدينية القريبة من المقر التاريخي المطل على "الوادي المقدس" في قنوبين.
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والبطريرك الراعي يعمل على إعادة المشهدية الجامعة للبطريركية المارونية للمكونات اللبنانية كلها، كما كان دور البطريركية منذ إعلان دولة لبنان الكبير في 1920.

وفي هذا السياق، تلقى الراعي نصيحة من نائب سابق انتقل منذ بداية الألفية إلى صفوف المعارضة، ومفادها الدعوة إلى لقاء جامع في الأول من ايلول المقبل، في الذكرى الـ 124 لإعلان دولة لبنان الكبير من على درج قصر الصنوبر في بيروت عام 1920.
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