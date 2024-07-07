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لبنان

في طرابلس.. غرق اثناء ممارسته هواية السباحة

Lebanon 24
07-07-2024 | 05:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتعرض الشاب "خ.ر" مواليد ١٩٧٩ للغرق اثناء ممارسته هواية السباحة، في بحر الميناء في طرابلس. 

والعمل جاري من قبل فرق الانقاذ البحري في الجيش بالبحث عن المفقود الذي لا يزال مجهول الهوية.
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