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لبنان

الحريق اندلع بداخل هذا المقرّ الإسرائيلي.. "الحزب" يعلن عن عملية جديدة

Lebanon 24
07-07-2024 | 06:57
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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الأحد، قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا.


وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصفنا يوم الأحد 07-07-2024 مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا واصبناه بشكلٍ مباشر، مما أدى لِتدمير جزءٍ ‏من تجهيزاته واندلاع حرائق بداخله".
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