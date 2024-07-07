الحريق اندلع بداخل هذا المقرّ الإسرائيلي.. "الحزب" يعلن عن عملية جديدة

أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم الأحد، قصف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا.





وجاء في البيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، قصفنا يوم الأحد 07-07-2024 مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا واصبناه بشكلٍ مباشر، مما أدى لِتدمير جزءٍ ‏من تجهيزاته واندلاع حرائق بداخله".

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