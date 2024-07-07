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لبنان

النيران تتمدد في أحراج ياطر

Lebanon 24
07-07-2024 | 09:38
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تسببت سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة بتمدد النيران التي اندلعت في احراج ياطر وراميا وبيت ليف جراء القصف الفوسفوري المعادي الى احراج ياطر، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".



ويواجه رجال الاطفاء صعوبة بالغة باخماد النيران نظرا لوعورة الأمكنة.
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