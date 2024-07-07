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لبنان

وفود لبنانية وعربية وإيرانية زارت مقام السيد عباس الموسوي في النبي شيت

Lebanon 24
07-07-2024 | 11:18
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زارت وفود لبنانية وإيرانية ويمنية مقام "سيد شهداء المقاومة الاسلامية" السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت، لمناسبة بداية شهر محرم.
وكان في استقبال الزوار السيد ياسر عباس الموسوي الذي شدد على "أهمية الوحدة بين مختلف مشارب مجتمع المقاومة وتوحيد البوصلة باتجاه القضية المركزية الفلسطينية".
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ولفت إلى "أهمية الإخلاص، للإرتقاء بالعمل المقاوم إلى مصاف الرضا الالهي". (الوكالة الوطنية)
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