أطلق النار عليهما وفرّ إلى جهة مجهولة.. هذا ما حصل في طرابلس!

اقدم المدعو "ر.ص" على اطلاق النار بإتجاه كل من المدعو "ا.ض" و "ف.م" في محلة كورنيش الميناء مستديرة اليمني ما ادى الى اصابة الشابين احدهم وصفت اصابته بالحرجه.



Advertisement وقد عرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة. وتم نقل الجريحين الى مستشفى الاسلامي للعلاج وفرار مطلق النار الى جهه مجهولة.وقد عرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة.