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لبنان

أطلق النار عليهما وفرّ إلى جهة مجهولة.. هذا ما حصل في طرابلس!

Lebanon 24
07-07-2024 | 13:15
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اقدم المدعو "ر.ص" على اطلاق النار بإتجاه كل من المدعو "ا.ض" و "ف.م" في محلة كورنيش الميناء مستديرة اليمني ما ادى الى اصابة الشابين احدهم وصفت اصابته بالحرجه.
وتم نقل الجريحين الى مستشفى الاسلامي للعلاج وفرار مطلق النار الى جهه مجهولة.
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وقد عرف ان اطلاق النار جاء نتيجة خلافات سابقة. 
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