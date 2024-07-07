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لبنان

في طرابلس.. أطلق عليه النار فأصابه في رجله

Lebanon 24
07-07-2024 | 15:40
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وقع اشكال بين كل من المدعو "م.ع" و شقيقه "م.ع" في محلة مشروع الحريري، حيث تطور الاشكال الى قيام الاول على اطلاق النار بإتجاه الاخير واصابه بطلق ناري في قدمه.

ليتم نقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج والذي عرف ان الاشكال الذي وقع بين الاشقاء ناتج عن خلافات عائلية.
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