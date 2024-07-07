27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في طرابلس.. أطلق عليه النار فأصابه في رجله
Lebanon 24
07-07-2024
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع اشكال بين كل من المدعو "م.ع" و شقيقه "م.ع" في محلة مشروع الحريري، حيث تطور الاشكال الى قيام الاول على اطلاق النار بإتجاه الاخير واصابه بطلق ناري في قدمه.
ليتم نقل الجريح الى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة للعلاج والذي عرف ان الاشكال الذي وقع بين الاشقاء ناتج عن خلافات عائلية.
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
Lebanon 24
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
23:00 | 2024-07-06
06/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
05:00 | 2024-07-07
07/07/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
12:00 | 2024-07-07
07/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!
Lebanon 24
"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!
00:33 | 2024-07-07
07/07/2024 12:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
04:25 | 2024-07-07
07/07/2024 04:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2024-07-07
الموت يغيّب النائب السابق أنور الصباح
15:25 | 2024-07-07
إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
15:19 | 2024-07-07
إشكال خلال حفل زفاف في عكار.. وهذه تفاصيله
15:16 | 2024-07-07
في المجلس العاشورائي المركزي.. هذا ما قاله نصرالله عن معركة الجنوب
15:14 | 2024-07-07
للمرة الأولى.. حزب الله يعلن استهداف مركز استطلاع في جبل حرمون بالجولان وهذه اهميته
15:13 | 2024-07-07
في ساحة التل طرابلس.. اطلق النار من سلاح حربي وهرب!
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
08/07/2024 02:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
08/07/2024 02:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
08/07/2024 02:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24