مسيّرة إسرائيلية استهدفت ليلا سهل القليلة.. ووقوع إصابتين

أغارت مسيّرة إسرائيلية معادية ليلا مستهدفة سهل القليلة ما أدى الى سقوط إصابتين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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وأفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور، الى أن الغارات التي شنها طيران العدو بعد منتصف ليل امس على منطقة القليلة واستهداف دراجة نارية، ادت الى ارتقاء شهيد وجرح اخر.كما استهدف العدو برج الملوك وكفركلا بالقذائف المدفعية.