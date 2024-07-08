تعليق لافت لقيادي بارز عن تحرك بهاء الحريري

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قال مصدر سياسي جبيلي "إن أحد المقربين من رجل الأعمال بهاء الحريري، والذي ينسق لقاءاته، تواصل مع قيادي سابق في "قوى الرابع عشر من آذار" ، ونسق له إتصالا مطولا مع الشيخ بهاء وتم الحديث عن مختلف الملفات وكان هناك تطابق في وجهات النظر، وخاصة في ما يتعلق بالسيادة وضرورة تطبيق إتفاق الطائف.وبعد إنتهاء الإتصال سُئل القيادي عن رأيه فقال: مع محبتي وتقديري له وفهمي جيداً للطائفة السنيّة فإن عمله كقول المثل: "بيزهر ما بيعقد ".في المقابل، بدا لافتا "ان "تيار المستقبل" بدأ منذ عدة اشهر بتحريك قاعدته الجماهيرية وان بشكل محدود في مختلف المناطق اللبنانية، بالتزامن مع وجود بهاء الحريري في لبنان .وبحسب مصادر مطلعة فإن المستقبل يسعى الى عدم ترك مناصريه من دون اي متابعة حزبية لذلك يحرص على القيام بالكثير من الانشطة المحلية غير السياسية من اجل الحفاظ على هيكلية العمل الحزبي ومعرفة تطور الواقع الشعبي مع مرور الوقت.وترى المصادر انه وباستثناء التضامن مع غزة وفلسطين يتقصد "المستقبل" عدم القيام بأي نشاط سياسي مباشر ويفضل ان تبقى الانشطة ضمن الاطار الاجتماعي والمناطقي..