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لبنان

نصار: المجلس النيابي الحالي غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
08-07-2024 | 02:37
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رأى وزير السياحة وليد نصار في حديث الى "لبنان الحر"، ان "المجلس النيابي الحالي غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية اذا ما استمر الخلاف السياسي على ما هو عليه"، آملا ان "يكون مخطئاً في نظرته ويتم انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت".
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واذ اشار الى ان تأجيل الانتخابات النيابية وارد ، دعا السياسيين الى الحكمة في عملهم، وقال: "كما اطلقنا في الوزارة مشوار رايحين مشوار عنوانا للحملة السياحية لهذا العام ، على السياسيين السير معا في مشوار الاحترام المتبادل ، ومشوار قبول الآخر والتواضع والتفاهمات لكي يصلوا الى بعبدا لتهنئة رئيس الجمهورية المنتخب".

وتابع: "صحيح نحن نعيش في بلد غير مستقر وعلينا أخذ الوضع الامني في الاعتبار، لكن هذا يجب ألاّ يمنعنا في عدم القيام بالنشاطات السياحية بأمل وايجابية ونشجع المنتشرين اللبنانيين بزيارة وطنهم"، مشيرا الى انه "رغم  الظروف والتحديات التي نعيشها والفراغ الرئاسي والمشاكل الاقتصادية هناك اصرار لدى اللبنانيين المنتشرين على تمضية الصيف في وطنهم والارقام اثبتت ان عددهم بتزايد هذا العام عن العام الماضي في حين ان تراجع السياح والاجانب بلغ فقط واحد بالألف مقارنة مع العام ٢٠٢٣"، معربًا عن تفاؤله بمستقبل واعد هذا الصيف.

واشار الى انه "لم يتخذ قراره بعد بالمشاركة او عدمها في جلسة الحكومة المقبلة رغم وجود بنود مهمة على جدول اعمالها"، كاشفا انه "أضاف على جدول الاعمال البند المتعلق بالفيول العراقي وكيفية تأمين الاموال المستحقة للدولة العراقية والموضوع القانوني المتوقف عند مصرف لبنان في عدم امكان دفع هذه الاستحقاقات قبل صدور قانون عن المجلس النيابي".

واذ اعلن انه ضد التمديد لاي شيء، شدد على "ضرورة التعامل مع موضوع التمديد لاحالة الموظفين في القطاع العام الى التقاعد بروية لاننا نعيش اليوم في ظرف استثنائي".
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