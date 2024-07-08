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لبنان

من القليلة.. شهيد جديد لحزب الله

Lebanon 24
08-07-2024 | 03:57
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نعى الاعلام الحربي في حزب الله الشهيد  مصطفى حسن سلمان "أبو حسن" مواليد عام 1991 من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
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حزب الله

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