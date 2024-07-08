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لبنان

تحذير إيراني يخصّ لبنان.. ورسالة حادة لإسرائيل!

Lebanon 24
08-07-2024 | 06:34
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حذّر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، من أنّ أي اعتداء على لبنان "سيشكل أرضية لزيادة التوتر في المنطقة، ويهدد الأمن والسلم فيها".

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أكّد كنعاني أنّ "الدفاع عن لبنان مبدأ أساسي لدى إيران، التي ستدعم لبنان في وجه أي اعتداء إسرائيلي من دون شك". وقال: "إيران لا تتردد في دعم لبنان وحماية أمنه عند الحاجة".
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وذكر أنّ "إسرائيل تتحمل عواقب أي هجوم على لبنان، كما أنه عليها أن تكون حذرة من أي مغامرة قد تقدم عليها في المنطقة".  

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