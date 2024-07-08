تحذير إيراني يخصّ لبنان.. ورسالة حادة لإسرائيل!

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وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أكّد كنعاني أنّ "الدفاع عن لبنان مبدأ أساسي لدى إيران، التي ستدعم لبنان في وجه أي اعتداء إسرائيلي من دون شك". وقال: "إيران لا تتردد في دعم لبنان وحماية أمنه عند الحاجة".وذكر أنّ "إسرائيل تتحمل عواقب أي هجوم على لبنان، كما أنه عليها أن تكون حذرة من أي مغامرة قد تقدم عليها في المنطقة".