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لبنان

الأبيض: وزارة الصحة ستبقى دائمًا إلى جانب العاملين الصحيين

Lebanon 24
08-07-2024 | 07:57
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 أقيم احتفال توقيع "مشروع مرافقة وتمكين العاملين في القطاع الصحي في لبنان"PARAMED   في قاعة المؤتمرات التابعة لوزارة الصحة العامة (MOPH) في منطقة الجناح، برعاية وحضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، وحضور وفد من وزارة الصحة الفرنسية.
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ويهدف هذا المشروع، الذي ينفذه "المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية" (IECD) والممول من "الوكالة الفرنسية للتنمية"(AFD)  ومؤسسة IF، إلى تعزيز مهارات العاملين في القطاع الصحي في مراكز الصحة العامة في لبنان بشكل كبير.

وفي هذا الشأن، أكد الأبيض أهمية البرنامج، لافتًا إلى أنه "يتوسع ليشمل 12 مستشفى حكوميا بعدما بدأ في أربع مستشفيات بهدف تدريب العاملين الصحيين لكي يتمكنوا من تقديم الخدمات المطلوبة لأهلنا وخصوصا للطبقات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني، وذلك بتمويل مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة ستة ملايين يورو".
 
 
وقال: "هذا البرنامج لم يكن ليتم لولا الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان وخصوصا عبر الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD)  الداعمة لمشاريع عدة في قطاع الصحة وكذلك قطاع التربية، واللافت في هذا البرنامج أنه يجمع قطاعي الصحة والتربية، علمًا بأنه ليس البرنامج الوحيد بل هناك برامج أخرى سيتم الإعلان عنها تباعًا هدفها الأول والأساسي تقديم خدمات صحية افضل لكل الموجودين على الأراضي اللبنانية".

وتوجه وزير الصحة برسالة للعاملين الصحيين في لبنان ولا سيما في المستشفيات الحكومية، فأعلن "مرسوما مدرجا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لإعطاء سلفة تسمح للمستشفيات الحكومية بأن تمنحهم بدل المثابرة والزيادات الموعودة التي حصل عليها موظفو الإدارة العامة"، مؤكدا أن "وزارة الصحة العامة ستبقى دائمًا إلى جانبهم طالما يقومون بواجبهم تجاه أهلنا ومجتمعنا".

تجدر الإشارة إلى أنه في سياق الأزمات التي تؤثر على النظام الصحي اللبناني، يمثل مشروع PARAMED مبادرة حيوية لتحسين نوعية وجودة الرعاية الصحية المقدمة للفئات الأكثر ضعفًا. ويتضمن هذا المشروع تجهيز مراكز تدريب داخل ١٢ مستشفىً عامًا وتنفيذ برامج تدريب بشكل مكثف ومستمر وتطوير خبرات الخرّيجين الجدد والعاملين الحاليين في المستشفيات. ومن خلال تعزيز قدرات المهنيين الصحيين وتشجيع توظيف الشباب والشابات في مجال التمريض، يهدف مشروع PARAMED  إلى تمكين  ٤٢٠٠ فرد من العاملين في القطاع الصحي ورعاية حوالى ٣ ملايين مريض، وبالتالي المساهمة في تقليل الفجوات وتحسين جودة الرعاية الصحية في لبنان.
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