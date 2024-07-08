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لبنان

عملية جديدة لـ"الحزب".. هذا ما استهدفه بعد ظهر اليوم

Lebanon 24
08-07-2024 | 10:46
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أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أن مجاهديها استهدفوا "عند الساعة ‏‎05:05‎‏ من بعد ظهر يوم الاثنين 08-07-2024، ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة".‏
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