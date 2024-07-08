هذا ما فعله مسؤول في "الجمارك" عند الحدود!

عُلِم أن أحد المعنيين في الجمارك عند إحدى النقاط الحدودية، يقومُ بمحاولات لإدخال ترابيع حجر ورخام طبيعي وغرانيت خلافاً للمرسوم الرقم 13580 الصادر عن مجلس الوزراء والذي فرض رسماً اضافياً على الانواع المستوردة حماية للصناعة اللبنانية.

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