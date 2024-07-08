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لبنان

هذا ما فعله مسؤول في "الجمارك" عند الحدود!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-07-2024 | 12:18
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عُلِم أن أحد المعنيين في الجمارك عند إحدى النقاط الحدودية، يقومُ بمحاولات لإدخال ترابيع حجر ورخام طبيعي وغرانيت خلافاً للمرسوم  الرقم 13580 الصادر عن مجلس الوزراء والذي فرض رسماً اضافياً على الانواع المستوردة حماية للصناعة اللبنانية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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