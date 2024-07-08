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لبنان

لقاء الأحزاب في الشمال: نحيي قرار بلدية طرابلس بإزالة التعديات على الأملاك العامة

Lebanon 24
08-07-2024 | 16:39
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عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس اجتماعاً، اليوم الإثنين، في مقر القوى الناصرية، وبعد التداول بالشؤون العامة أصدر المجتمعون بيانا أشادوا فيه بـ"القرار المسؤول، والخطوات الجريئة التي اتخذتها بلدية طرابلس والتي قضت بإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك الخاصة والعامة في المدينة".
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وأثنى المجتمعون على القوى الأمنية "التي واكبت البلدية في قمع المخالفات"، ودعوا إلى "تكاتف المخلصين من ابناء الفيحاء ومؤازرة توجهات البلدية الحاسمة والصارمة والوقوف صفا واحداً ضد منطق استباحة المدينة من قبل هؤلاء الجبناء، وإدانة كل من تسول له نفسه حمايتهم كائنا من يكونون، ومهما كانت سلطتهم أو مركزهم".

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