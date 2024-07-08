لقاء الأحزاب في الشمال: نحيي قرار بلدية طرابلس بإزالة التعديات على الأملاك العامة

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وأثنى المجتمعون على القوى الأمنية "التي واكبت البلدية في قمع المخالفات"، ودعوا إلى "تكاتف المخلصين من ابناء الفيحاء ومؤازرة توجهات البلدية الحاسمة والصارمة والوقوف صفا واحداً ضد منطق استباحة المدينة من قبل هؤلاء الجبناء، وإدانة كل من تسول له نفسه حمايتهم كائنا من يكونون، ومهما كانت سلطتهم أو مركزهم".