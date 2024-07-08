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لبنان
مخالفات متزايدة
Lebanon 24
08-07-2024
|
17:12
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تزايدت المخالفات عند المعايير بين لبنان ودولة قريبة، على خلفية إدخال مواد وبضائع خلافاً للقوانين النافذة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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