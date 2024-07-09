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لبنان

أبو الحسن: ‏لا خوف على طائفة بمعزل عن خوفنا على الوطن

Lebanon 24
09-07-2024 | 01:48
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كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن على منصة "إكس": "‏لا خوف على طائفة بمعزل عن خوفنا على الوطن، لا حماية للوجود بمعزل عن بقاء ‎لبنان، لا بقاء للبنان بمعزل عن انتمائه العربي، لا مستقبل لأي كان من دون التمسك بجذوره التاريخية وإرثه، لا تعارض في قاموسنا بين نصرة ‎فلسطين وقرارنا الوطني ومبادئنا السياسية والإصلاحية، ويبقى لكل مرحلة عنوان".
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