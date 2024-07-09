الحرارة إلى مزيد من الإرتفاع.. وتحذير من التيارات المائية على الشواطىء الرملية

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طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال نتيجة تسرب كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية يوم الخميس.الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: غائم جزئياً مع رياح ناشطة أحياناً واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل ، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر.الأربعاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل اضافي وبسيط في الداخل وعلى الجبال مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة خاصة شمال البلاد.الخميس: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تلامس ال ٣٨ درجة في البقاع ، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر في الفترة المسائية، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.