سينتيا حبيش اطلقت "مهرجانات القبيات الدولية" في 8 آب

عقدت رئيسة "مهرجانات القبيات الدولية" سينتيا قرقفي حبيش مؤتمرا صحافيا اطلقت خلاله "مهرحانات القبيات الدولية"، في حضور وزيري السياحة والاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وزياد المكاري، سفير مصر علاء موسى وعقيلته، عقيلة قائد الجيش نعمت عون، الفنانين ملحم زين وغي مانوكيان وفاعليات.

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بداية، تحدثت الاعلامية جويس عقيقي، تلتها حبيش قائلة:"نلتقي اليوم لاطلاق مهرجانات القبيات الدولية لصيف ٢٠٢٤ في ظل ظروف صعبة يتعرض لها جنوب لبنان الحبيب، ‎فتحية لاهل الجنوب الصامدين وللشهداء الذين سقطوا في لبنان وغزة، ‎وتحية من مهرجانات القبيات الدولية للمهرجانات الدولية في بعلبك وبيت الدين وصور الذين قرروا هذه السنة تعليق نشاطاتهم بسبب الاوضاع"، واشارت الى اننا "نحن في عكار وتحديدا في القبيات، قررنا ان نكمل المشوار مع وزارة السياحة، ونعلن اليوم برنامج مهرجانات القبيات الدولية لصيف ٢٠٢٤ من قلب مار مخايل بيروت ومن مطعم lam ا الذي يمتلكه شباب من شدرا - عكار".



وقالت :"اما البرنامج فهو على الشكل الاتي:



الخميس ٨ آب : event (مجاني) DJ مع Sunset



الجمعة ٩ آب: الافتتاح الرسمي مع النجم Melhem Zein



السبت ١٠ آب: concert مميز مع العازف و والمؤلف الموسيقي ManoukianGuy



والختام نهار الاحد ١١ آب: Hiking في مسار وادي حلسبان عند ال 9:30 صباحا.



ولفتت الى ان "النقليات من بيروت للقبيات مؤمنة بسعر رمزي ولمن يرغب قضاء عطلة نهاية الاسبوع في ربوع القبيات عليه ان يحجز فندقا عبر www.akkarmap.com "، مشيرة الى ان "هذه هي السنة العاشرة لانطلاق المهرجانات وقد ساهمت بشكل كبير في انعاش القطاعين السياحي والاقتصادي في منطقتنا".



‎ونوهت ب"دور الاعلام في مواكبة هذا الحدث وخصوصا MTV One tv ‎والSocial media واظهار الصورة الجميلة لعكار الخضراء والتي اصبحت مقصودة على مدار السنة لرواد الHiking ، وهذا كان هدفنا الاساسي منذ البداية ان نصل الى السياحة المستدامة".



‎وختمت شاكرة "القوى الأمنية الساهرة على تأمين الاستقرار الامني"، مؤكدة "استمرار المشوار مهما كانت الظروف".



ثم تحدث كل من رئيس جمعية "امكان" احمد هاشمية ورامي الزين ممثل احد الشركات الراعية للمهرجان ونوها ب"انتشار المهرجانات في لبنان رغم كل الظروف".



المكاري

من جهته، قال المكاري:"اين ما وضعت المرأة اللبنانية يدها فهي تُزهر مكانها وهي رمز التطور والازدهار ، وكنت اتمنى ان اعلن اطلاق مهرجانات صور وبعلبك وجونية هذه السنة، وآمل ان تكون السنة المقبلة افضل، وتكفي صورة المغتربين في مطار بيروت على الرغم من الاعتداءات الاسرائيلية جنوبا".



تابع:"يقال بان عكار محرومة ومنسية ولا تدخل ضمن اهتمامات الدولة، والحقيقة ان مهرحانات القبيات الدولية في سنتها العاشرة وضعت عكار بقوة على الخريطة اللبنانية"، وشدد على "اهمية الاعلام في نقل صورة الوطن طالبا من اللبنانيين التسويق لبلدهم على ابواب الصيف"، شاكرا لحبيش ولجنة المهرجان "هذا الجهد الذي يفعلونه دائماً والجمع بين الفن والتراث والبيئة".





اما نصار فقال: "صحيح اننا نمر بفترة صعبة تحمل مصاعب من حيث الرئاسة والصعيد الاقتصادي والاجتماعي ، انما وزير الاعلام ذكّر بالارقام، ونحن نتبع لغة الارقام، ففي الاشهر ال٦ من العام ٢٠٢٤ وصل الى لبنان مليونان وتسعمئة وسبعة وتسعون الف و٧٥٠ وافد مقارنة مع سنة ٢٠٢٣ ثلاثة ملايين ومئة وخمسة وثمانون وهذا يعني بتراجع فقط واحد من الف قبل حرب غزة وبعدها، وهذا مؤشر ايجابي جدا جدا".



وشدد على أن "الانتشار اللبناني المحب لوطنه وعنيد مهما حصل فيه مشاكل يُصر على القدوم الى هذا الوطن من اجل رؤية اهله ومحبينه على الرغم من الظروف"، وقال:"تشير المؤشرات الى أن هذا الصيف واعد جداً، صحيح انه لم يتم اقامة مهرجانات هذه السنة في بعض المناطق ولكن أؤكد لكم بان منطقة الشوف الغت بعض المهرجانات، ولكن هناك ٣٥ مهرجانا قائما في بعض القرى".



اضاف:" أهنئ السيدة حبيش على هذه الشجاعة والارادة القوية مع لجنة المهرجانات التي أرادت السنة أن تأخذنا مشوارا الى القبيات، واطلب من اللبنانين ان يذهبوا ويستمتعوا بهذه المدينة عاصمة عكار والتي ترمز للحياة، وندعمها من حيث الزراعة والسياحة والانماء والاقتصاد. حصلنا على مرسوم في مجلس الوزراء لتخصيص قطعة ارض في مدينة القبيات، وهي منفعة عامة، سننشئ عليها مشروعا سياحيا دينيا، وسيكون من اهم المراكز الدينية في الشمال وعكار".



وختم نصار شاكرا لوزير الاعلام مساندته، معلنا ان "مهرجانات القبيات اصبحت دولية والقرار، ساسلمه للسيدة حبيش غدا".