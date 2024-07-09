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لبنان

إنفجارات عنيفة تهزّ المناطق الجنوبيّة... ماذا في المعلومات؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 06:11
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سُمِعَت أصوات إنفجارات عنيفة في عدد من قرى وبلدات القطاعين الأوسط والشرقي.
 
 
وقد تبيّن بحسب معلومات "لبنان 24"، أنّ الإنفجارات ناجمة عن إطلاق العدوّ الإسرائيليّ صواريخ إعتراضية.
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