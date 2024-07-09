إنفجارات عنيفة تهزّ المناطق الجنوبيّة... ماذا في المعلومات؟

سُمِعَت أصوات إنفجارات عنيفة في عدد من قرى وبلدات القطاعين الأوسط والشرقي.

وقد تبيّن بحسب معلومات "لبنان 24"، أنّ الإنفجارات ناجمة عن إطلاق العدوّ الإسرائيليّ صواريخ إعتراضية.