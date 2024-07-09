وهاب أبرق الى الخامنئي مهنئاً بانتخاب بزشكيان رئيساً لايران

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أعلنت أمانة الإعلام في "حزب التوحيد العربي" في بيان، أنّ رئيس الحزب وئام وهاب أبرق "ظهر اليوم إلى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان السيد مجتبى أماني، مهنئا بهذا الإنجاز الديموقراطي الكبير بإنتخاب الدكتور بزشكيان رئيسا لإيران".وتمنى وهاب للرئيس المنتخب "النجاح والتوفيق في مسؤولياته وللجمهورية الإسلامية في إيران ثورة وقائدا وشعبا المزيد من التقدم والإستقرار والإقتدار على مختلف الصعد".