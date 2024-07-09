Advertisement

لبنان

مولوي من عين التينة: إن شاء الله ستكون هناك أخبار طيبة بالنسبة للجنوب

Lebanon 24
09-07-2024 | 08:01
A-
A+
Doc-P-1220821-638561344260500076.png
Doc-P-1220821-638561344260500076.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة قائد القوة الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، وبحث معه في الأوضاع العامة، لاسيما الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على القرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة والدور الذي تقوم به قوات "اليونيفيل" في منطقة عملها.
Advertisement
 
وإستقبل الرئيس بري سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك وعرض معه الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية إضافة للعلاقات الثنانية بين البلدين.
 
وتابع رئيس المجلس أيضا المستجدات السياسية والوضع الأمني خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الذي قال: "زيارتنا اليوم الى دولة الرئيس نبيه بري مهمة وضرورية وقد إستبشرنا منه خيرا وأطمئن اللبنانيين إن شاء الله ستكون هناك أخبارا طيبة بالنسبة للوضع في الجنوب، ويتم وقف إطلاق النار في غزة قرببا وينسحب على جنوب لبنان، جنوب الأبطال والذي بالفعل يعاني من ظلم".
 
وأضاف :" وضعنا الرئيس بري أيضا في أجواء الأوضاع الأمنية في البلد وعمل القوى الأمنية وعمل كافة أجهزة وزارة الداخلية وعلى رأسها القوى الأمنية، بخاصة مع بداية موسم الإصطياف، آملين أن يمر هذا الموسم بشكل جيد ومريح وفي أجواء من الإستقرار والأمل للبنانيين الذين هم أهل الحياة والتطور والإستقرار".
 
وختم مولوي : طبعا تناولنا موضوعا مهما وهو موضوع المطار الذي يجب أن يولى الإهتمام الكامل لاسيما موضوع الطاقة والكهرباء وطبيعي الأمن فيه، والذي يقوم به جهاز أمن المطار وتوليه وزارة الداخلية بالشق المتعلق بها كامل الإهتمام".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:06 | 2024-07-09
09:00 | 2024-07-09
08:58 | 2024-07-09
08:47 | 2024-07-09
08:43 | 2024-07-09
08:41 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24