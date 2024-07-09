رسالة إسرائيليّة لنصرالله... هذا ما تضمنته

وجّه وزير الخارجية الإسرائيليّة رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله.

وقال وزير الخارجيّة الإسرائيليّة عبر حسابه على "إكس" لنصرالله: "إذا لم تتوقف عن التهديد والعنف وتنسحب إلى نهر الليطاني فأنت تدمر لبنان".