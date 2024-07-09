Advertisement

لبنان

رسالة إسرائيليّة لنصرالله... هذا ما تضمنته

Lebanon 24
09-07-2024 | 08:41
A-
A+
Doc-P-1220829-638561368025714127.jpg
Doc-P-1220829-638561368025714127.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّه وزير الخارجية الإسرائيليّة رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله.
 
 
وقال وزير الخارجيّة الإسرائيليّة عبر حسابه على "إكس" لنصرالله: "إذا لم تتوقف عن التهديد والعنف وتنسحب إلى نهر الليطاني فأنت تدمر لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله استقبل الامين العام للجماعة الإسلامية ‏في لبنان
lebanon 24
09/07/2024 18:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد نصرالله في مراسم إحياء أربعينية السيد إبراهيم رئيسي ورفاقه في طهران: أتوجه إليكم مجددًا لأعبّر عني وبالنيابة عن المقاومة في لبنان عن تضامننا وتعاطفنا ومواساتنا
lebanon 24
09/07/2024 18:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الصايغ التقى الراعي: نصرالله يتحدّث وكأنه يتحكّم بعلاقات لبنان الخارجية وهذا الأمر مرفوض
lebanon 24
09/07/2024 18:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد كلام نصرالله.. اليونيفل قلقة من التصعيد جنوب لبنان
lebanon 24
09/07/2024 18:08:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

نصرالله

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:06 | 2024-07-09
10:51 | 2024-07-09
10:13 | 2024-07-09
10:11 | 2024-07-09
10:00 | 2024-07-09
10:00 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24