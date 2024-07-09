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لبنان
حمية تابع مع أبي رميا وبرو شؤوناً إنمائية في جبيل وكسروان
Lebanon 24
09-07-2024
|
08:47
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في مكتبه ظهر اليوم في الوزارة ، النائبين سيمون أبي رميا ورائد برو ، وجرى التداول معهما في آخر المستجدات على صعيد لبنان والمنطقة ، كما تم البحث في موضوع صيانة الطرقات في قضاءي جبيل وكسروان، ولاسيما منها أوتوستراد جبيل - المدفون الذي تم تلزيمه مؤخراً.
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واكد حمية خلال الاجتماع أن " وزارة الأشغال العامة والنقل، ومن خلال الفرق المعنية فيها ، كانت قد أتمت الكشف على الطرقات الأساسية في منطقتي جبيل وكسروان ، ولاسيما منها أوتوستراد جبيل المدفون، والذي تم العمل على تلزيمه مؤخراً " ،مضيفاً بأنه " يجري العمل حالياً على إعداد ملفات باقي الطرقات الأساسية في المنطقة ، وذلك تمهيداً لتلزيمها وفقاً للإعتمادات المتوافرة " .
واعرب أبي رميا وبرو عن تقديرهما لـ"الجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الأشغال العامة والنقل في ملف صيانة الطرقات في جبيل وكسروان "، شاكرين" المتابعة المستمرة والجهود التي بذلت في الوزارة ، للتلزيم الذي حصل مؤخراً لأوتوستراد جبيل – المدفون " ،مؤكدين ان " بدء أعمال اللصيانة على هذا الأوتوستراد ، هو إنجاز ضروري لصالح أبناء المنطقة والجوار ، فضلاً عن أن ذلك يصب في خدمة السلامة العامة ، ناهيك عن العوائد الأخرى على صعيد الصالح العام ".
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