كلاس: ادعو الشباب إلى الانخراط في الجيش والقوى الامنية

صرح وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس تعليقا على ما يتم تداوله من اقتراح قانون بتمديد سن تقاعد الموظفين ، فاعتبر ان هذا الاقتراح من شأنه ان يحرم إلادارة التي امست في مستوى متقدم من العمر من الدم الشبابي الجديد. وطالب كلاس بضرورة إيلاء الشباب اللبناني الأهمية القصوى وإتاحة الفرص الوظيفية لهم وخدمة بلدهم من خلال مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم التخصصية، التي يستفيد منها الخارج.

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واعتبر ان "واجب الدولة هو إحتضان الشباب و الافادة من عطاءاتهم . فلبنان أولى بهم من الخارج ، كما ان فتح مجالات التوظيف يحد من نزف الهجرة التي تبتلع شبابنا. وأنا كما ادعو الشباب إلى الانخراط في الجيش والقوى الامنية، أدعوهم إلى المشاركة في اي مباراة يتم الإعلان عنها لقبول الشباب في الادارات الرسمية و المؤسسات العامة".