Advertisement

لبنان

"الادارة والعدل" ناقشت تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري

Lebanon 24
09-07-2024 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1220853-638561421953728296.png
Doc-P-1220853-638561421953728296.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وبدأتها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته واقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد من قانون القضاء العسكري. وقد ناقشت اللجنة ملاحظات النواب على بعض النقاط التي كانت أثيرت في الجلسة السابقة.
Advertisement

وبنتيجة المناقشة والتداول، تم التوافق على عدد من النقاط المذكورة من الناحية المبدئية، على ان يعمل على صياغتها، ومنها تعزيز حق الدفاع امام المحكمة العسكرية اسوة بالمحاكم العدلية، جعل الاعمال التي يرتكبها العسكريون اذا كانت تتعلق بوظيفتهم العسكرية أو مرتبة بها أو بسببها من صلاحيات المحكمة العسكرية، أما الاعمال التي يرتكبها مدنيون فتخرج عن صلاحيات المحكمة العسكرية.

من ناحية أخرى، لم تنه اللجنة النقاش في بعض النقاط التي قررت متابعة بحثها في الجلسة المقبلة.

ونظرا لضيق الوقت، لم تتمكن اللجنة من متابعة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص ومكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، اللذين سبق ان قررت اللجنة درس امكانية دمجهما في صيغة واحدة.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:06 | 2024-07-09
10:51 | 2024-07-09
10:11 | 2024-07-09
10:00 | 2024-07-09
10:00 | 2024-07-09
09:46 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24