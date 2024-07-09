Advertisement

لبنان

الحجار بحث مع الجسر موضوع جر المياه من حوض بسري الى الاقليم

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:28
A-
A+
Doc-P-1220888-638561465066010742.jpg
Doc-P-1220888-638561465066010742.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار النائب السابق محمد الحجار، اليوم، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
 وتم خلال اللقاء، بحسب بيان للمكتب الاعلامي للحجار، "البحث في موضوعين:
1- تقدُّم الأعمال في مشروع حفر آبار بسري خصوصاً بعد أن كنت سابقاً قد أعلمت الأستاذ الجسر ببدء مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تحضير دفتر شروط جرّ مياه الآبار إلى بسابا. وقد أفادني رئيس المجلس بأن المجلس إتخذ كل الإجراءات اللازمة لتسريع العمل في المشروع.
Advertisement
 2- مجمّع الأبنية الحكومية في شحيم وسعيي لتأمين تمويل تنفيذ المرحلة الثانية منه. ولقد أفادني رئيس المجلس أن العقد الذي كان موقعا مع المتعهد القديم قد إنتهى بإنتهاء المرحلة الأولى من المشروع، والتي كانت إلزامية، بينما المرحلة الثانية كانت إختيارية option  ومشروطة بتأمين التمويل اللازم لها، وبالتالي ليس لدى مجلس الإنماء والإعمار مانع من قيام متعهد جديد يتعاقد مع أية جهة توافق عليها الوزارة المعنية لإستكمال الأشغال في حال توفر التمويل المطلوب". (الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:12 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:06 | 2024-07-09
12:45 | 2024-07-09
12:32 | 2024-07-09
12:23 | 2024-07-09
12:23 | 2024-07-09
12:16 | 2024-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24