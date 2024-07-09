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لبنان

"حراك المعلمين المتعاقدين" طالب الحلبي برفع أجور التصحيح في الامتحانات الرسمية

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:32
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طالب "حراك المعلمين المتعاقدين" اليوم من خلال منسقه حمزة منصور في بيان، "وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي المباشرة برفع أجور التصحيح في الامتحانات الرسمية عن كل مسابقة 100 ألف ليرة وبإرجاع حوافز ال20 دولارا عن كل يوم مراقبة، كما كانت في الامتحانات الرسمية الماضية".
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ورفض الحراك "سياسة قضم الحقوق ومعاداة وزارة التربية لكل مناضل شريف تهمته الأولى والأخيرة المطالبة بحقوق المعلمين".
وأكد أن "المطالبة بالحقوق واجب إنساني تربوي قيمي لا يجب أن تهبط إلى مستوى التسول والدعاء للباب العالي، لأن القيم النضالية ترفض على الإنسان أن يذل نفسه مقابل حقوقه".
كما طالب من "الروابط عدم مهادنة الوزارة بالحقوق وعدم النزول إلى أرقام تقدمها الوزارة كأنصاف حقوق هدفها خنق الحقوق الأصيلة والالتفاف عليها". (الوكالة الوطنية)
 
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