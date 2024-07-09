"حزب الله" أطلق الليالي العاشورائية بسلسلة أنشطة في صيدا والجوار

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أطلق "حزب الله" في منطقة صيدا الليالي العاشورائية بمختلف أنشطتها مستضيفا عددا من العلماء والشخصيات الذين تحدثوا عن المناسبة ومعانيها.وتوزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام المهدي في الغازية ، سيد الشهداء في حارة صيدا، السيدة الزهراء في صيدا ، الإمام الحسين في عنقون ، باحة قاعة الإمام المهدي في كفرحتى حسينية بلدة بنعفول ، وباحة قاعة عاشوراء في تعمير عين الحلوةكما نظم الحزب بالتعاون مع حركة "أمل" مجالس عزاء مشتركة في بلدات عزة، اركي، قناريت، زغدرايا ، زيتا ، رومين وحومين التحتا.ونظم قطاع صيدا سلسلة من الأنشطة العاشورائية تنوعت من حلقات اللطم وموائد الإطعام الشعبية ورفع راية الإمام الحسين والاناشيد الخاصة بالمناسبة. (الوكالة الوطنية)