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لبنان

المرتضى تابع مع زواره انشطة مرتبطة ب"طرابلس عاصمة الثقافة"

Lebanon 24
09-07-2024 | 11:50
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استقبل  وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، الدكتور النائب حيدر ناصر وتداولا شؤونا عامة تهم مدينة طرابلس ومنطقة جبل محسن تحديدا.
 وفي وقت لاحق التقى  وزير الثقافة النائب السابق المحامي غسان مخيبر وبحث معه شؤونًا عامة، ومنها ما هو مرتبط بالكونسرفتوار الوطني حيث تم الإتفاق على تنظيم فعاليتين لجمعية LeBAM في كل من بيروت ومدينة طرابلس لمناسبة اعلان "طرابلس عاصمة الثقافة في لبنان". (الوكالة الوطنية)
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