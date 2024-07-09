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لبنان

مكتب شبلي ملاط: لقاء تشاوري جمعه ونعيم قاسم تناول الموقف من إسرائيل والبرنامج الرئاسي

Lebanon 24
09-07-2024 | 13:43
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اشار مكتب البروفسور شبلي ملاط في بيان، الى انه "التقى الشيخ نعيم قاسم في مكتبه بعد ظهر اليوم، في حضور النائب الدكتور ابرهيم الموسوي. وتناول اللقاء ثلاثة مواضيع محورية: الموقف من إسرائيل والعملية الدستورية والبرنامج الرئاسي".
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 وركز الملاط على "رفض توصيف إسرائيل بالدولة الديمقراطية في كتاباته الأكاديمية ومواقفه العلنية، مرتكزا على المعايير القانونية الثابتة علميا، وعلى الإستفادة عالميا من موقف منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تشدّد على نعت اسرائيل بدولة التمييز العنصري apartheid، وهو مناف لأي ديمقراطية أصلا".
 وفي الموضوع الرئاسي أوضح الملاط قناعته "بضرورة جمع الأطراف السياسية الأكثر تباعدا حول رئاسة "الشخص الثالث"، لاستحالة الخروج من الدوامة الدستورية الحالية أولا، وثانيا لوقف تعطيل أي عمل حكومي في الأولويات الكهربائية والمالية في غياب مثل هكذا تلاقي وطني في الرئاسة متى تم الانتخاب، كما لرفع صوت لبنان بفعالية في الفضاء الدولي". 
 واذ تفهم "مواقف حزب الله من وفائه لمرشحه والإصرار على الحوار في المجلس النيابي"، عبر عن أمله ب "تخطي هاتين العقبتين، عمليا في النظر الى طرح الشخص الثالث الذي قدّمه مع الاستاذ وليد جنبلاط سبيلا للحلّ منذ ما قبل الفراغ الرئاسي، وتفعيل الحوار من فضفاض عبارة الى فعالية تشاور حثيث بين جميع الأطراف على المستوى الوطني بهدف التلاقي حول رئيس جامع ينهض بثقة الناس على أساس المساحات المشتركة الثابتة في لبنان".
 (الوكالة الوطنية)
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