عن تغطية قيمة شحنات الفيول أويل العراقي.. ماذا قال مجلس الوزراء؟

أثار مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم في السراي موضوع تغطية قيمة شحنات الفيول أويل العراقي المصدرة والمزمع تصديرها من قبل شركة تسويق النفط العراقية SOMO إلى وزارة المياه تنفيذا لاتفاق بيع مادة زيت الوقود الاساسي الموقع بين الجانبين العراقي واللبناني.

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وبعد أن تبين أن وزارة الطاقة والمياه قد أفادت أنه في إطار تنفيذ إتفاق بيع مادة زيت الوقود الأساسي الموقع بين الجانبين العراقي واللبناني قد إستلمت العديد من الرسائل من شركة SOMO تتعلق بتحويل المبالغ المقيدة الشحنات الفيول أويل العراقي في حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان.

وبعد ان تبين ايضا أن وزارة الطاقة والمياه قامت بإرسال العديد من الكتب إلى وزارة المالية طلبت بموجبها الإيعاز إلى مصرف لبنان لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى تأكيد الوزارة أن توقف مصرف لبنان عن قيد قيمة شحنات الفيول العراقي يؤدي إلى تأخير أو توقف شركة SOMO عن تحميل شحنات الفيول العراقي المستقبلية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، أثنى مجلس الوزراء في هذا السياق على الجهود التي تقوم بها مؤسسة كهرباء لبنان لجهة الحفاظ على إستقرار التغذية بالتيار الكهربائي، مؤكداً على الأولوية في الدفع للجانب العراقي لتعزيز الثقة والتعاون بين البلدين.



