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لبنان
بصاروخين... الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات على مركبا
Lebanon 24
10-07-2024
|
00:33
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اغار الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، مستهدفا بصاروخين اطراف بلدة مركبا في القطاع الشرقي، وتواصلت اعمال اطفاء الحرائق التي تسببت بها الغارة، واندلع حريق بأحد المنازل فيما لم يفد عن وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الى ذلك، شنّ الطيران المعادي، عند منتصف الليل غارة على أطراف بلدة جنتا البقاعية على مرتفعات السلسلة الشرقية، مستهدفا المنطقة بثلاثة صواريخ جو- أرض، ولم تقع إصابات.
ولاحقًا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم الليلة الماضية أهدافا لحزب الله في مناطق جناتا وراشيا وقرية كفرا جنوبي لبنان.
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