Advertisement

لبنان

بصاروخين... الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارات على مركبا

Lebanon 24
10-07-2024 | 00:33
A-
A+
Doc-P-1221055-638561937179841034.jpg
Doc-P-1221055-638561937179841034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اغار الطيران الحربي الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء، مستهدفا بصاروخين اطراف بلدة مركبا في القطاع الشرقي، وتواصلت اعمال اطفاء الحرائق التي تسببت بها الغارة، واندلع حريق بأحد المنازل فيما لم يفد عن وقوع اصابات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

الى ذلك، شنّ الطيران المعادي، عند منتصف الليل غارة على أطراف بلدة جنتا البقاعية على مرتفعات السلسلة الشرقية، مستهدفا المنطقة بثلاثة صواريخ جو- أرض، ولم تقع إصابات.
 
ولاحقًا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم الليلة الماضية أهدافا لحزب الله في مناطق جناتا وراشيا وقرية كفرا جنوبي لبنان.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:23 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:58 | 2024-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-07-10
04:33 | 2024-07-10
04:28 | 2024-07-10
04:15 | 2024-07-10
04:09 | 2024-07-10
04:06 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24