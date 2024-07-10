باسيل "يفصل"...حل الخلاف على يد الاسد

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بالرغم من ان علاقة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل غير مستقرة بـ "حزب الله" وبالرغم من التقارب الاخير في الخطاب بين الطرفين، الا ان السائد هو التوتر بين الحليفين السابقين بحيث بات باسيل "على مسافة "من "قوى الثامن من اذار"..وبحسب مصادر مطلعة فإن "باسيل يسعى الى الحفاظ على علاقة ودية جدا مع الدولة السورية بغض النظر عن كيفية تطور علاقته بحلفاء سوريا في لبنان، اذ ان علاقته بدمشق لم تتأثر ابدا خلال تراجع علاقته بالحزب".وتعتبر المصادر ان باسيل يتقصد خلال لقاءاته الحزبية تمييز الرئيس السوري بشار الاسد وسوريا بشكل كبير، اذ يعتبر ان اي خلاف مع الحزب قد يكون حله في النهاية على يد الاسد".