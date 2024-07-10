المرتضى تداول مع النقيب بدوي شؤونا ثقافية ونقابية

التقى وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي ،وتداول واياه شؤونًا ثقافية عامة ، وشوؤنا نقابية ومنها موضوع تأشير على عقود الفنانين الاجانب من قبل صندوق التعاضد الموحد للفنانين.لاسيما وان النقيب بدوي امين سر الصندوق.

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