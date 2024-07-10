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لبنان

باسيل ابرق إلى رئيس وزراء بريطانيا مهنئاً

Lebanon 24
10-07-2024 | 07:18
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 أبرق رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة الجديد كير ستارمر مهنئاً بتوليه منصبه. 

وأكد باسيل أن" لبنان والمملكة المتحدة يتشاركان تاريخاً عريقاً واحتراماً متبادلاً"، مشيراً إلى أن هناك "إمكانات كبيرة لتعزيز الروابط من خلال التعاون المستمر في التنمية الإقتصادية والتعليم والتبادل الثقافي".
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وأشار  إلى أن "لبنان مر في السنوات القليلة الماضية بأزمات اقتصادية وسياسية كبيرة"، آملاً في أن "تواصل المملكة المتحدة تقديم الدعم وخلق المزيد من فرص التعاون والمساهمة في زيادة الإستقرار في المنطقة"، ومتمنياً لستارمر "النجاح في ولايته والإزدهار للمملكة المتحدة".
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