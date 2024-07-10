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لبنان

فتاة تعرّضت للتحرّش داخل محل للحلويات... قوى الأمن أوقفت المتّهم وهذه صورته

Lebanon 24
10-07-2024 | 07:57
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 01-07-2024، ورد إلى مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، شكوى مقَدّمة من أحد المواطنين ضدّ شخصٍ يعمل في محلٍّ للحلويّات، في إحدى البلدات الجنوبيّة، بجرم التّحرّش بابنته القاصر (عمرها 13 عامًا).
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على الفور، انتقلت دوريّة من المفرزة إلى المحل، حيث يعمل المدَّعى عليه، وأحضرته إلى مركز المفرزة، وتبيّن أنّه من مواليد عام ١٩٧٦، لبناني.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة التّحرّش بالقاصر، وأنه قام بعرض فيديو إباحي عليها وتوجيه أحاديث إباحيّة لها.

أودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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