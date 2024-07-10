نصرالله لغالانت: رماتنا ماهرون وقبضاتنا كثيرة وصواريخنا أكثر

قال الأمين العامّ لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، إنّه "إذا أراد العدوّ الإسرائيليّ أنّ يتوقف إطلاق النار في شمال فلسطين المحتلة، فيجب أولا أنّ يتوقف العدوان على غزة". وأضاف أنّ"الأطراف الدولية أصبحت تُدرك أنّ وقف إطلاق النار في شمال إسرائيل مرتبط بوقف العدوان في قطاع غزة".

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وأضاف نصرالله خلال الاحتفال التأبيني الذي أقامه "حزب الله" للشهيد محمد نعمة ناصر، أنّ "جيش العدوّ غير قادر على إخلاء الشمال بسبب خوفه من تسلل مجموعات المقاومة ولا سيما مع خسارة تجهيزاته التجسسية".

وأكّد أنّ "أهداف معركتنا تتحقق يوماً بعد يوم والعدوّ يقر بذلك من خلال استنزاف جيشه"، وتابع: " أهداف إستنزاف العدوّ في الاقتصاد والعديد والواقع الاجتماعي محققة وهذا سيدفعه إلى وقف الحرب".

وقال نصرالله: "ننتظر نتيجة المفاوضات والعالم كله سلم أن إسرائيل غير قادرة على الحسم العسكري ويجب وقف إطلاق النار".



وأضاف: "من يُهددنا باجتياح جنوب الليطاني فلينظر إلى ما يجري في رفح بمساحتها الضيقة حيث فشل في تحقيق نصر".

ولفت نصرالله إلى أنّه "بعد 10 أشهر من العدوان، الفشل هو عنوان المعركة الإسرائيلية في قطاع غزة".





وقال: "لم نطلب أن تنسق معنا حركة "حماس" بشأن المفاوضات، ونُؤيدها بكلّ قراراتها ومعها إلى آخر الخط، و ما ترضى به "حماس" في المفاوضات سنرضى به". وأضاف: "لن نتسامح مع أيّ اعتداء يُمكن أن يُقدم عليه العدوّ الاسرائيلي على جنوب لبنان في حال أوقف الحرب في غزة".

وتابع نصرالله أنّ "نتنياهو لا يُدرك ما يقول وإصراره على عملية رفح إقرار بالهزيمة وعدم تحقيق أي نصر في المعركة".

وتوجّه لرئيس الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، وقال له: "عندما تطل دباباتك على حدودنا تعرف من ينتظرها فرماتنا ماهرون وقبضاتنا كثيرة وصواريخنا أكثر".