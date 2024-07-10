وزير الثقافة: اشراك الشباب وأولوية الوزارة في كل الفعاليات الثقافية

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زار وفد من الهيئة المنظمة لـ"الملتقى الكشفي العربي الثاني لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات"، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع .ضم الوفد عضو اللجنة الكشفية العربية أمين السر العام لاتحاد كشاف لبنان سعيد معاليقي ومدير الملتقى الدكتور نسيم ضناوي، وقد وضع الوفد الوزير في اجواء التحضيرات لعقد الملتقى ضمن فعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024 في الفترة من 26 إلى 30 آب المقبل في منشأة العزم والسعادة التابعة لدار الأيتام الإسلامية - سير الضنية.وفي هذا الاطار، أجرى الوزير المرتضى إتصالا بالأمين العام للمنظمة الكشفية العربية المدير الإقليمي للمنظمة الكشفية العالمية سعادة الدكتور هاني عبد المنعم أكد خلاله "سروره ودعمه الكامل لعقد الملتقى في لبنان وفي طرابلس بالتحديد والذي يعتبر من الأنشطة العربية الشبابية لفعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية".وأعرب المرتضى عن شكره "لثقة المنظمة العربية بإتحاد كشاف لبنان وبوزارة الثقافة لتكونا شريكين في تنظيم هذا الملتقى ورعايته الدائمة لكل ما يصب في مصلحة الشباب العربي"، مشددا على "دور الحركة الكشفية في تنظيم وتفعيل مشاركة الشباب في كل أنشطة وزارة الثقافة وفي فعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024.