Advertisement

لبنان

وزير الثقافة: اشراك الشباب وأولوية الوزارة في كل الفعاليات الثقافية

Lebanon 24
10-07-2024 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1221244-638562307299145178.png
Doc-P-1221244-638562307299145178.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار وفد من الهيئة المنظمة لـ"الملتقى الكشفي العربي الثاني لتبادل الثقافات والتعرف على الحضارات"، وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع .

ضم الوفد عضو اللجنة الكشفية العربية أمين السر العام لاتحاد كشاف لبنان سعيد معاليقي ومدير الملتقى الدكتور نسيم ضناوي، وقد وضع الوفد الوزير  في اجواء  التحضيرات  لعقد الملتقى ضمن فعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024 في الفترة من 26 إلى 30 آب المقبل في منشأة العزم والسعادة التابعة لدار الأيتام الإسلامية - سير الضنية.
Advertisement

 وفي هذا الاطار، أجرى الوزير المرتضى إتصالا بالأمين العام للمنظمة الكشفية العربية المدير الإقليمي للمنظمة الكشفية العالمية سعادة الدكتور هاني عبد المنعم أكد خلاله "سروره ودعمه الكامل لعقد الملتقى في لبنان وفي طرابلس بالتحديد والذي يعتبر من الأنشطة العربية الشبابية لفعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية". 

وأعرب المرتضى عن شكره "لثقة المنظمة العربية بإتحاد كشاف لبنان وبوزارة الثقافة لتكونا شريكين في تنظيم هذا الملتقى ورعايته الدائمة لكل ما يصب في مصلحة الشباب العربي"، مشددا على "دور الحركة الكشفية في تنظيم وتفعيل مشاركة الشباب في كل أنشطة وزارة الثقافة وفي فعاليات طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-07-10
16:26 | 2024-07-10
16:22 | 2024-07-10
16:01 | 2024-07-10
15:47 | 2024-07-10
15:38 | 2024-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24