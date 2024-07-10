ما المقلق في فيديوهات "الحزب"؟.. صحيفة إسرائيليّة تكشف

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ذكر موقع "الميادين"، أنّ صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أكّدت أنّ فيديو "الهدهد، حلقة 2" الذي نشره الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان، قدّم مسحاً لسلسلةٍ طويلة من القواعد وتجمّعات القوات الإسرائيلية".ولفتت الصحيفة إلى عبارة "قبل الاستهداف" كُتبت عند زاوية المشاهد، مبيّنةً أنّ ذلك يعني، وفق المفهوم العسكري، إجراء تمهيدياً لاختيار الأهداف قبل الهجوم.وعلّقت على ذلك بالقول "هكذا يلمّح الحزب مرة أخرى إلى أن التفوّق الجوي الذي استمرت إسرائيل بالتمتع به على دول المنطقة كافة ليس ضماناً لحماية أجوائها".وأقرّت "هآرتس" بأنّ حزب الله لديه قدرات جوية تصل إلى عمق إسرائيل، لجمع معلومات استخبارية قبل العملية والتصرّف لاحقاً على أساس هذه المعلومات الاستخبارية، مشيرةً إلى أنّ ضرب قاعدة "طال شمايم" التي وصفتها بالاستراتيجية، شمالي فلسطين المحتلة هو أحد الأمثلة على ذلك.وأضافت أنّ المقلق في فيديوهات حزب الله هو أنه ينجح في جمع معلومات استخبارية مرئية حديثة للغاية، في الوقت الحقيقي، وتتضمّن انتشار الوحدات في الشمال والوضع في القواعد المختلفة.وأوضحت "هآرتس" أنّ محرّري المشاهد المصوّرة يحددون منشآت استخبارية ورادارات مدفعية ومنصات إطلاق القبة الحديدية ومنصات إطلاق منظومات أخرى، ويوثّقون الوحدات القتالية، بما في ذلك سلاح المشاة والمدرّعات وبطاريات المدفعية. (الميادين)