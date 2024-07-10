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لبنان

يخصّ لبنان.. بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ!

Lebanon 24
10-07-2024 | 15:28
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف مبنى في طيرحرفا زعم أنه شهد دخول مقاتلين من "حزب الله" إليه. 
 
وذكر جيش العدو أيضاً أن طائراته المُقالتة هاجمت البنى التحتية العسكرية لـ"حزب الله" في منطقة الطيبة - جنوب لبنان.
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غارات جديدة
 
ومساء، نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة طالت عدداً من القرى والبلدات الجنوبية.
 
وقالت مصادر ميدانية أن القصف استهداف محيط مخفر بلدة العديسة، كما طال أيضاً وادي العصافير في بلدة الخيام.
 
وتحدثت المصادر أيضاً عن أنّ القصف استهدف بلدة راميا، كما طال أيضاً أطراف بلدة عيترون.
 
 
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