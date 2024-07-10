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لبنان

وزير المهجرين "يعتكف مجددا"

Lebanon 24
10-07-2024 | 22:19
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اعلن وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين اعتكافه عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
وقال لـ «الديار»: ساعتكف بسبب تلكؤ الحكومة في تنفيذ القرارات التي اتخذتها لجهة تشكيل لجنة وزارية لمتابعة ملف النازحين السوريين مع الحكومة السورية بالاضافة الى عرقلة تسيير قوافل العودة الطوعية وسحب هذا الملف منه بحجة تشكيل لجنة وزارية لم تبصر النور بعد، مما ادى الى وقف قوافل العودة باستثناء واحدة خجولة اليوم".
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وقال شرف الدين: رئيس الحكومة ونائبه ووزير الداخلية بعرقلة اي حوار رسمي مع سوريا ورفض اقامة علاقات رسمية معها او اي تفاهم. مطالبا محاكمة لجنة عودة النازحين امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
يدكر ان وزير المهجرين اعلن اكثر من مرة اعتكافه عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء.
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