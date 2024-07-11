أمرٌ إيجابي داخل مطار بيروت.. ماذا يجري؟

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في إطار الحركة المستمرة والمتواصلة ضمن المطار خصوصاً خلال فترة الموسم الصيفي، عُلِم أنّ شركات عاملة ضمن المطار استقدمت مؤخراً عاملين جُدداً للعمل ضمن أقسام مختلفة هناك، وذلك تلبية لـ"الضغط الموسمي" الذي يشهده لبنان عبر تدفق المغتربين إليه.وتقول المصادر إن مطار بيروت، وبعد الحملة الأخيرة التي حصلت باتجاهه، بات يشهد تقريباً حركة كثيفة متصاعدة للطائرات، إذ تهبط ضمنه أكثر من 100 طائرة يومياً، ما يعكس تنامي النشاط بشكلٍ كبير من دون أي تراجعٍ يُذكر.