Advertisement

لبنان

ملتقى التأثير المدني: البروباغندا بأوهامِها اللاشرعية مؤقتة!

Lebanon 24
11-07-2024 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1221539-638562972717521677.jpeg
Doc-P-1221539-638562972717521677.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دون ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس" فكتب: "تستمر البروباغندا السخية في تعميم سيناريوهات اليأس، أو التسليم بواقع الانقلاب على الدستور، على أنه نتيجة حتمية لموازين القوى المختلة، بحيث يفرض، من يعتقد نفسه الأَقوى، خياراته على البلاد والعباد".
Advertisement
وأضاف الملتقى: "في هذه الاستمرارية أوهام من فوائض القوة الهشة، إذ ليس أقوى من الشرعية والقانونية، أما كل  سياق خارجهما، فمؤقت لا محالة. الدستور والدَولة يبقيان البوصلة. ألا عاد الضالون عن غيهم.حمى الله لبنان".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ "القضية_اللبنانية"، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بأن "مسار التاريخ يصوب موازين القوى المختلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:44 | 2024-07-11
08:02 | 2024-07-11
08:00 | 2024-07-11
07:59 | 2024-07-11
07:27 | 2024-07-11
07:24 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24