الراعي عرض مع زوار الديمان للتحديات والالتزام بالوحدة الوطنية

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أكد البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، "ان قرية وادي قنوبين لها كيان رعوي اجتماعي بشري، ككل القرى اللبنانية نريدها عامرة بالحياة لا مسرحا للفراغ"، لافتا الى "مسؤولية الدولة اللبنانية في توفير مقومات العيش أبنائها المندفعين الى ترميم وتأهيل بيوتهم وفق الشروط التراثية".كلام البطريرك الراعي جاء في خلال استقباله وفد قرية وادي قنوبين الذي ضم خادم رعيتها الخوري حبيب صعب، مختارها طوني خطار ورئيس جمعيتها في اوستراليا الياس يوسف ملحم ومندوب الجمعية ريمون بشارة.واستقبل الراعي وفدا من المجلس التنفيذي الجديد لرابطة الروم الكاثوليك، وشدد على "ضرورة الالتزام بالوحدة الوطنية والعيش المشترك".وخلال اللقاء أكد رئيس المجلس البروفيسور ميشال الخوري "الوقوف الى جانب البطريرك في لم شمل اللبنانيين من جميع الطوائف والعمل على توحيد الصف المسيحي لمواجهة التحديات التي يمر بها البلد.كما شكر نائب الرئيس أسد نصر غبطة البطريرك على تدشينه طريق رأس بعلبك دير مار مارون في البقاع.وظهرا، استقبل البطريرك الراعي المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود الذي عرض "أوضاع القطاع الزراعي في لبنان والبرامج والمشاريع الزراعية، وتمت متابعة عمل الابرشيات والرهبانيات في المجال الزراعي ". كما جرى خلال اللقاء عرض "الخطوات التي تقوم بها وزارة الزراعة لحماية الثروة الحرجية ولتسويق الإنتاج الزراعي في الأسواق المحلية والخارجية ".